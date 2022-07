Ucraina, Mosca è pronta a continuare i colloqui: 'Ma dovete ascoltare le nostre proposte' (Di martedì 12 luglio 2022) La Russia vuole riprendere i colloqui con l'Ucraina, a condizione che la posizione del Cremlino sia debitamente presa in considerazione. Lo ha affermato Pyotr Ilyichyov, direttore del dipartimento ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) La Russia vuole riprendere icon l', a condizione che la posizione del Cremlino sia debitamente presa in considerazione. Lo ha affermato Pyotr Ilyichyov, direttore del dipartimento ...

Pubblicità

GiovaQuez : Zakharova, tra una ?? e l'altra: 'Dopo aver provocato un AGGRAVAMENTO della crisi ucraina e scatenato un confronto i… - Agenzia_Ansa : Le truppe russe non si concedono alcuna pausa nei bombardamenti sull'Ucraina, dal Donbass a Kharkiv, ma da Mosca Vl… - MediasetTgcom24 : Ucraina, l'Ue verso il settimo pacchetto di sanzioni contro Mosca #mosca #americana #ue #russia #ucraina - Paroledipaola : @Alberto21011956 @AlvisiConci @chattie00 Effettivamente non aveva invaso l'Ucraina dando inizio a una guerra insen… - LoneWolfGiovan3 : RT @lanf64: #Mosca nega attacco sul palazzo civile a #ChasovYar: 'Era un obiettivo militare'. Come tutti i palazzi residenziali rasi al su… -