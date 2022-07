Stefano Tacconi | l’annuncio dopo mesi difficili | è la svolta

(Di martedì 12 luglio 2022) Il figlio ditorna ad aggiornare i suoi tantissimi fan in merito alle condizioni di salute del padre, ecco cosa ha detto Sono trascorsidal giorno in cuiè stato colpito da un grave malore che gli ha fatto rischiare la vita. Lo scorso 23 aprile 2022 ha dovuto fare i conti con un’emorragia cerebrale, causata dalla rottura di un aneurisma.(Screenshot da Instagram)I tantissimi e affezionati fan dell’ex calciatore continuano a chiedersi come sta oggidi cure e riabilitazione. Di tanto in tanto ad aggiornarli è il figlio Andrea, su Facebook qualche tempo fa aveva mostrato un bigliettino che il padre aveva scritto a tutta la famiglia. ...

Sorte simile era capitata pochi mesi fa all'ex calciatore della Juventus, ora per fortuna in netta ripresa. Giungono aggiornamenti importanti circa le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus, Genoa e Avellino che lo scorso 23 aprile aveva accusato un malore ad Asti, dove si trovava per prendere parte a un evento di natura benefica. Stefano Tacconi, come sta l'ex portiere colpito da emorragia cerebrale da rottura di aneurisma Messaggio del figlio Andrea: "Sta faticando, ma…"