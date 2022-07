Spazio | le prime immagini del Telescopio Webb svelano un’epoca ignota dell’universo

(Di martedì 12 luglio 2022) Una nuova finestra susconosciuta, che per la prima volta permette di vedere lestelle e le galassie piu’ antiche: e’ questo il significato dellecatturate dal piu’ potente dei telescopi spaziali, James, nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia spaziale canadese (Csa). Lo rileva Adriano Fontana, responsabile della divisione nazionale abilitante dell’astronomia ottica ed infrarossa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). “Scientificamente, i dati aprono una nuova finestra sudella storiache non e’ ancora stata esplorata”, osserva l’esperto sul sito dell’Inaf. “Grazie alla potenza di James, siamo in grado di osservare ...

