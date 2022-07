Siria, ucciso da un raid aereo Usa uno dei leader dello Stato Islamico: “Si interrompe la capacità organizzativa dell’Isis” (Di martedì 12 luglio 2022) Maher al-Agal ,uno dei quattro leader dello Stato Islamico in Siria, è Stato ucciso a seguito di un raid aereo Usa tramite l’uso di un drone. A comunicarlo in una nota è il Pentagono. La dinamica dei fatti è ancora incerta. Insieme ad al- Agal, sarebbe Stato ferito anche il suo vice. L’Osservatorio Siriano per i diritti umani afferma che le due vittime dell’attacco statunitense al momento del raid viaggiavano su una moto in una piccola cittadina a pochi chilometri dal confine con la Turchia. La Siria nord-occidentale è fuori dal controllo del governo centrale di Damasco e rientra da anni nello spazio egemonico della Turchia. Nella vicina regione di Idlib sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Maher al-Agal ,uno dei quattroin, èa seguito di unUsa tramite l’uso di un drone. A comunicarlo in una nota è il Pentagono. La dinamica dei fatti è ancora incerta. Insieme ad al- Agal, sarebbeferito anche il suo vice. L’Osservatoriono per i diritti umani afferma che le due vittime dell’attacco statunitense al momento delviaggiavano su una moto in una piccola cittadina a pochi chilometri dal confine con la Turchia. Lanord-occidentale è fuori dal controllo del governo centrale di Damasco e rientra da anni nello spazio egemonico della Turchia. Nella vicina regione di Idlib sono stati ...

