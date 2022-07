“Prove contraffatte” | clamorose novità sul mostro di Firenze | Qualcuno incastrò Pacciani?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 12 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli sul giallo più lungo d’Italia: quello deldi. E’ possibile che tutta l’inchiesta giudiziaria risulti viziata da un semplice depistaggio? E’ con quest’ultima domanda che si riaccendono i riflettori sull’inchiesta giudiziaria più lunga d’Italia, quella deldi. Un mistero infinito sul quale sono state avanzate ipotesi di ogni tipo, ma una su tutte, oggi, potrebbe trovare conferma. Si tratta di quella riguardante il depistaggio delle indagini, che hanno visto indicati come responsabili i cosiddetti ‘Compagni di Merende’. Fra questi Pietro, ritenuto da molti non colpevole di parte dei reati commessi fra il 1974 e il 1985. L’uomo, inizialmente condannato in primo grado a più ergastoli con l’accusa di duplici omicidi, venne ...