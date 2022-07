Napoli, Rrahmani: 'Koulibaly tra i più forti al mondo, spero resti. Su Osimhen...' (Di martedì 12 luglio 2022) Amir Rrahmani ha parlato dal ritiro del Napoli a Dimaro. Ecco le sue parole dal Centro Congressi di Folgarida: Koulibaly – “È un... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Amirha parlato dal ritiro dela Dimaro. Ecco le sue parole dal Centro Congressi di Folgarida:– “È un...

Pubblicità

claudioruss : #Spalletti: 'Abbiamo perso #Insigne e #Ospina per ora. Per altri ci sono ancora delle possibilità, non sappiamo. Ab… - erosazzurro : @antonio_race @ADeLaurentiis Quindi a senso tuo nemmeno Rrahmani avrebbe fatto meglio di manolas, ti voglio ricorda… - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Il Napoli incontra i tifosi, Spalletti: “Dybala mi piace tanto…” Rrahmani: “Koulibaly deve rimanere…” Di Lorenzo: “Io, cap… - gilnar76 : VIDEO | Spalletti, Di Lorenzo e Rrahmani in diretta – LIVE SPAZIONAPOLI #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - papocchio : VIDEO DIRETTA NM - Napoli, Spalletti: 'Koulibaly? Guai a parlare male di lui, Politano? Se vuole restare lo tengo v… -