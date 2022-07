Mon Âme | “Il rock è fare quello che ti pare”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 12 luglio 2022) I Mon Âme sono poeti moderni, che attingono al nucleo emotivo di un’anima costantemente in divenire e trasformano l’energia senziente in un’esplosione di puro. Come nascono i Mon Âme? “I Mon Âme sono nati perché io cercavo un batterista, tramite annuncio, per metter su una band. Io e Francesco siamo sempre stati un duo, anche se turnisti o amici suonavano spesso con noi. L’alchimia innata che c’era, e che c’è tuttora, ci ha convinti a portare avanti questo progetto. La cosa funziona, ci crediamo e andiamo avanti guardando al futuro”. Perché Mon Âme? “Mon Âme vuol dire ‘la mia anima’, e in questa traduzione c’è tuttoche noi siamo. Ciò che mettiamo in musica viene dal profondo dell’animo. Ecco perché ci ispiriamo alla poesia. Come il poeta si addentra nel proprio animo e cerca di attingere alle emozioni più profonde, così ...