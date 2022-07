Mo Farah non è Mo Farah (Di martedì 12 luglio 2022) Mo Farah, anzi Sir Mo Farah, è la più grande leggenda della storia del suo sport: il fondo. Lo dimostrano i 4 ori olimpici nei 5.000 e 10.000 metri conquistati tra i giochi di Londra del 2012 e quelli di Rio del 2016 e i 6 titoli mondiali. Un dominio assoluto su una disciplina che come poche altre mette a dura prova la mente e il fisico. Sir Mo ha però una storia tragica alle spalle, che ha raccontato solo ora, in un documentario prodotto da Red Bull in collaborazione con la BBC. L’atleta britannico ha trovato finalmente il coraggio di mettersi davanti a una telecamera e dire al mondo “non sono Mo Farah, emigrato nel Regno Unito con la mia famiglia dalla Somalia, ma sono Hussein Abdi Kahin, rapito da una donna in Gibuti, portato qui da bambino e schiavizzato”. Lo choc per questa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Mo, anzi Sir Mo, è la più grande leggenda della storia del suo sport: il fondo. Lo dimostrano i 4 ori olimpici nei 5.000 e 10.000 metri conquistati tra i giochi di Londra del 2012 e quelli di Rio del 2016 e i 6 titoli mondiali. Un dominio assoluto su una disciplina che come poche altre mette a dura prova la mente e il fisico. Sir Mo ha però una storia tragica alle spalle, che ha raccontato solo ora, in un documentario prodotto da Red Bull in collaborazione con la BBC. L’atleta britannico ha trovato finalmente il coraggio di mettersi davanti a una telecamera e dire al mondo “non sono Mo, emigrato nel Regno Unito con la mia famiglia dalla Somalia, ma sono Hussein Abdi Kahin, rapito da una donna in Gibuti, portato qui da bambino e schiavizzato”. Lo choc per questa ...

