Incidente mortale a Roma, morte due ventenni | In gravi condizioni noto regista (Di martedì 12 luglio 2022) Per le due giovanissime ragazze, amiche inseparabili, non ce più stato nulla da fare, così come per l’altro conducente, il regista Romano Carmine Elia. Si indaga sulla tenuta dell’auto più piccola Ancora una tragedia sull’Olimpica a Roma, dove stanotte hanno trovato la morte Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu, 20 e 22 anni. Ad essere coinvolto nell’Incidente il regista Carmine Elia, 54 anni, che viaggiava sulla corsia opposta. Vani i soccorsi per le due giovani amiche che sono decedute sul colpo. Il regista di Cinisello Balsamo, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico Gemelli. Le dinamiche dell’Incidente Le giovani viaggiavano a bordo di una C1 dirigendosi verso via ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 luglio 2022) Per le due giovanissime ragazze, amiche inseparabili, non ce più stato nulla da fare, così come per l’altro conducente, ilno Carmine Elia. Si indaga sulla tenuta dell’auto più piccola Ancora una tragedia sull’Olimpica a, dove stanotte hanno trovato laGiorgia Anzuini e Beatrice Funariu, 20 e 22 anni. Ad essere coinvolto nell’ilCarmine Elia, 54 anni, che viaggiava sulla corsia opposta. Vani i soccorsi per le due giovani amiche che sono decedute sul colpo. Ildi Cinisello Balsamo, invece, si trova ricoverato inpresso il Policlinico Gemelli. Le dinamiche dell’Le giovani viaggiavano a bordo di una C1 dirigendosi verso via ...

