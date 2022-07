Il lusso e lo charme di St Moritz in tutte le stagioni

(Di martedì 12 luglio 2022) Forse non tutti sanno che la fama di St.ebbe inizio nell'estate del 1864, quando l'albergatore Johannes Badrutt fece una scommessa con alcuni suoi ospiti inglesi, promettendo loro che se fossero tornati l'inverno successivo in Engadina, avrebbero potuto trascorrere delle miti e soleggiate giornate invernali praticando attività sportive legate alla neve e abbronzarsi nelle terrazze. Badrutt aggiunse anche che se fossero rimasti delusi avrebbe pagato personalmente il loro soggiorno ele spese di viaggio per tornare a Londra. Johannes Badrutt vinse la scommessa e i suoi ospiti la primavera successiva entusiasti ed abbronzati raccontarono ai loro amici le prime vacanze invernali in Engadina. Il turismo alpino invernale era ormai lanciato e, negli anni successivi, St.sarebbe diventata un'icona nel panorama ...

Pubblicità

GAlocci : Lo charme si vede dai particolari - AD_italia : Tende eleganti o piccoli capolavori di bioarchitettura. Il soggiorno nella natura a metà tra il rustico e l’esotico… -

vera classe

Un soggiorno all'insegna delslow e di un'eleganza senza tempo. Tra ville private (sette) e raffinate suites , un parco ...sono passati hanno contribuito in 70 anni a far crescere l'aura di...Un vero paradiso per chi cerca un rifugio didove nascondersi dalla folla e ritrovare una ... Un antico frantoio trasformato in dimore di, da cui partire per giornate all'insegna di mare ... Borgo Scopeto Wine & Country Relais è un hotel di lusso 5 stelle con Spa e due piscine, nello sfondo di in u Viaggio in Marocco tra Marrakech ed Essaouira: ecco le informazioni utili, gli itinerari più importanti, le novità nelle due città.