Covid, addio immunità di gregge: ora s'inventano "l'immunità a onde" (Di martedì 12 luglio 2022) In tema di pandemia infinita, non bastava la ridda di balle spaziali che in tanti, troppi presunti luminari della medicina ci hanno propinato negli ultimi due anni e mezzo. Ora si sono inventati una sorta di "immunità a onde". L'autore di questa geniale definizione è l'onnipresente Fabrizio Pregliasco, l'igienista che dirige l'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, il quale sembra essere sempre qualche passetto avanti rispetto all'evoluzione di un virus che la maggior parte di coloro che lo hanno incontrato nella sua forma più aggressiva non se ne sono neppure accorti. Ciononostante il nostro eroe, ossessionato al pari di altre virostar, è impegnato a tempo pieno nel cercare una soluzione che possa finalmente mettere in sicurezza la specie umana, minacciata da un agente patogeno che durante il primo studio realizzato sul campo in quel di Vo' Euganeo, ...

