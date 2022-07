Così la Tre Mari si integra col Fianco Est Nato

Leggi su formiche

(Di martedì 12 luglio 2022) Nata nel 2015 su iniziativa congiunta del presidente polacco Andrzej Duda e la croata Kolinda Grabar-Kitarovi? e con lo scopo di creare un forum di dialogo costante tra i 12 Paesi membri – affacciati su Baltico, Adriatico e Mar Nero – la Three Seas Initiative (anche 3SI o Trium) è arrivata al settimo vertice in una fase particolare degli affari internazionali. Non a caso l’Ucraina è stata inclusa durante la discussione che si è tenuta a Riga il 20 giugno. Se l’obiettivo prio dell’iniziativa è quello di aumentare la connettività della regione, con un focus su infrastrutture ed energia, l’inclusione di Kiev significa permettere un’inclusione aggiuntiva verso i Paesi non Ue, aprendo la porta all’estensione ai Balcani, come spiega Fatmir Mediu, ex ministro della Difesa albanese ora focalizzato sull’iniziativa. L’inclusione ucraina arriva in un ...