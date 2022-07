Come funziona NGL, l'app di messaggi anonimi che sta spopolando su Instagram (Di martedì 12 luglio 2022) L'ultimo trend che domina le storie di Instagram riguarda le domande anonime. Se hai visto spuntare dappertutto le storie con i box di commento intitolati «Fammi una domanda anonima», il merito è di NGL, un'applicazione creata su misura per cercare di applicare l'anonimato ad Instagram. L'acronimo di «Not gonna lie» (ossia «non dirò bugie» in inglese) è un'app semplicissima da usare: una volta scaricata, ti consente di creare un link da incollare nella tua storia o profilo di Instagram invitando i tuoi follower a inviarti messaggi anonimi. Quando qualcuno ti scrive, vedrai comparire i messaggi nella casella di posta NGL e premendo "rispondi" puoi pubblicare i messaggi sulla tua storia di Instagram. Un meccanismo facile e intuitivo, a tal punto da ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 luglio 2022) L'ultimo trend che domina le storie diriguarda le domande anonime. Se hai visto spuntare dappertutto le storie con i box di commento intitolati «Fammi una domanda anonima», il merito è di NGL, un'applicazione creata su misura per cercare di applicare l'anonimato ad. L'acronimo di «Not gonna lie» (ossia «non dirò bugie» in inglese) è un'app semplicissima da usare: una volta scaricata, ti consente di creare un link da incollare nella tua storia o profilo diinvitando i tuoi follower a inviarti. Quando qualcuno ti scrive, vedrai comparire inella casella di posta NGL e premendo "rispondi" puoi pubblicare isulla tua storia di. Un meccanismo facile e intuitivo, a tal punto da ...

Pubblicità

riotta : Come funziona la disinformazione #Russia per dividere #Europa su #Ucraina, tasse, inflazione, energia, tasse, polit… - ladyonorato : Cos’è e come funziona il #metaverso? Lo spiego qui: - Corriere : Come funziona la propaganda russa in Italia - olivehater1 : @Gabry_Pro domanda: hai mai provato a informarti su come funziona l'adozione? non hai idea del quantitativo di sold… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: Ora il campo medico di Kharkiv funziona come un unico meccanismo. L''ambulanza' arriva sul luogo del bombardamento in pochi… -

Lo United ne fa quattro al Liverpool, ma Klopp risparmia i migliori Come le notizie che arrivano dal mercato: Raphinha con le valigie pronte per Barcellona dovrebbe ... quando in campo c'erano tanti giovani: sintomo che il sistema di Klopp funziona comunque e che sono ... Come funziona Trust Wallet Ma come funziona Trust Wallet In quest'articolo voglio rispondere alle domande più comuni che un utente ha tutto il diritto di porsi prima di affidare i propri averi all'app in questione: se anche ... FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti Nothing Phone (1) è ufficiale! Design trasparente per qualcosa di unico e diverso Lo smartphone più atteso del momento e non tanto per la sua scheda tecnica ma per alcune caratteristiche che lo rendono sicuramente originale rispetto ad altri device. Parliamo del Nothing Phone (1) i ... Come funziona NGL, l'app di messaggi anonimi che sta spopolando su Instagram Dopo Yolo, Ask.fm e YikYak, il trend dell'anonimato online torna ciclicamente. Ora è il turno di questa app che ti consente di lasciare commenti e domande in anonimato sul social di Meta. Ecco come pr ... le notizie che arrivano dal mercato: Raphinha con le valigie pronte per Barcellona dovrebbe ... quando in campo c'erano tanti giovani: sintomo che il sistema di Kloppcomunque e che sono ...MaTrust Wallet In quest'articolo voglio rispondere alle domande più comuni che un utente ha tutto il diritto di porsi prima di affidare i propri averi all'app in questione: se anche ... Come funziona il bonus trasporti da 60 euro Lo smartphone più atteso del momento e non tanto per la sua scheda tecnica ma per alcune caratteristiche che lo rendono sicuramente originale rispetto ad altri device. Parliamo del Nothing Phone (1) i ...Dopo Yolo, Ask.fm e YikYak, il trend dell'anonimato online torna ciclicamente. Ora è il turno di questa app che ti consente di lasciare commenti e domande in anonimato sul social di Meta. Ecco come pr ...