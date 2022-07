Carmine Elia | il regista di Don Matteo ferito nell' incidente a Roma | «Quell?auto era un missile | continuo a rivedere la scena»

(Di martedì 12 luglio 2022) «Quella macchina mi è piombata addosso come un». Le parole escono a fatica dalla bocca diricoverato in codice rosso al Gemelli. Le immagini dello schianto in...

Pubblicità

CorriereCitta : Giorgia e Beatrice morte a Roma, il regista Carmine Elia: “L’auto mi è piombata addosso, era impossibile evitarla” - FQMagazineit : Carmine Elia dimesso dall’ospedale, ecco chi è il regista di “Don Matteo” coinvolto nell’incidente mortale a Roma:… - CatelliRossella : Lo schianto sull'Olimpica, il regista Carmine Elia: 'Sono distrutto, Beatrice e Giorgia potevano essere le mie figl… - Nazione_Siena : Scontro tra auto, grave Carmine Elia - LiberoMagazine_ : #CarmineElia, regista di #DonMatteo, è rimasto coinvolto nel terribile incidente del Foro Italico, in cui hanno per… -

Scopriamo cosa c'è da sapere su, regista di alcune famose serie televisive italiane: dal successo in tv al tragico incidente.è un famoso regista italiano che, nel 2022, è balzato agli onori delle cronache ...La notizia che ha scosso il mondo del cinema e della televisione. Terribile incidente per il regista, che al momento è ricoverato al Gemelli, in codice rosso (ma non sarebbe in pericolo di vita). L'impatto è avvenuto a Roma ed hanno perso la vita due ragazze. Secondo la prima ...Scopriamo cosa c’è da sapere su Carmine Elia, regista di alcune famose serie televisive italiane: dal successo in tv al tragico incidente. Carmine Elia è un famoso regista italiano che, nel 2022, è ...Stando alle ricostruzioni dell’incidente, lo scontro è avvenuto in via Foro Italico 605: Carmine Elia stava viaggiando in direzione Tor di Quinto, mentre Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini si ...