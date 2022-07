Caos voli, l’aeroporto Londra Heathrow chiede alle compagnie di non vendere più biglietti per l’estate (Di martedì 12 luglio 2022) l’aeroporto di Londra Heathrow, uno degli scali più in difficoltà in queste ultime settimane, ha deciso di imporre un limite al numero di passeggeri giornalieri per i prossimi due mesi. Fino all’11 settembre prossimo potranno transitare dallo scalo al massimo 100mila persone al giorno. l’aeroporto ha quindi chiesto alle compagnie aeree che utilizzano lo scalo di smettere di vendere biglietti per l’estate. Nonostante la corsa a ricostituire gli organici fortemente ridotti durante la pandemia, funzioni chiave, come gli addetti ai bagagli, rimangono “significativamente sottodimensionate”. British Airways ha già annunciato la cancellazione di oltre 10mila voli durante l’estate. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)di, uno degli scali più in difficoltà in queste ultime settimane, ha deciso di imporre un limite al numero di passeggeri giornalieri per i prossimi due mesi. Fino all’11 settembre prossimo potranno transitare dallo scalo al massimo 100mila persone al giorno.ha quindi chiestoaeree che utilizzano lo scalo di smettere diper. Nonostante la corsa a ricostituire gli organici fortemente ridotti durante la pandemia, funzioni chiave, come gli addetti ai bagagli, rimangono “significativamente sottodimensionate”. British Airways ha già annunciato la cancellazione di oltre 10miladurante. ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Caos voli, l’aeroporto Londra Heathrow chiede alle compagnie di non vendere più biglietti per l’estate - FQMagazineit : Caos voli, Sonia Bruganelli: “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto e rischi… - BracaliM : Peretola: voli annullati e bagagli smarriti. Caos aeroporto, arriva il 'facilitatore' - Cronaca - ilSipontinoNet : ?? Caos aerei per l’estate: cancellazioni, scioperi. Ryanair avvisa: “Troppo economici i voli” ???? - telodogratis : Sciopero 17 luglio, caos aeroporti: gli orari e i voli a rischio -