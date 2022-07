Barbara D’Urso in ospedale: la conduttrice fa un check-up completo, ecco il motivo (Di martedì 12 luglio 2022) In queste ore, Barbara D’Urso ha registrato dei video in cui si è mostrata all’interno di un ospedale. La conduttrice Mediaset ha informato i suoi fan circa il fatto che avesse deciso di sottoporsi a dei controlli medici piuttosto approfonditi. Nel corso dei video, poi, la donna ha anche chiarito il motivo che l’ha spinta L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 luglio 2022) In queste ore,ha registrato dei video in cui si è mostrata all’interno di un. LaMediaset ha informato i suoi fan circa il fatto che avesse deciso di sottoporsi a dei controlli medici piuttosto approfonditi. Nel corso dei video, poi, la donna ha anche chiarito ilche l’ha spinta L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

mariano_perini : RT @Marco_dreams: Barbara Lezzi Barbara D’Urso Barbara Balanzoni… Di male in peggio. Pensare che Barbara è un nome che mi piace tantissimo,… - Nina_Sensi : @Stronza Sta diventando lentamente Barbara D'urso?? - ryukmilanonew : @Crudeli45198835 Chiamo Barbara D’Urso - asso_x : RT @asso_x: @IlnazionalistaD @zona_bianca Sappiamo TUTTI che sparano cagate per fare audience, Brindisi è peggio di Barbara D’Urso, ma anzi… - asso_x : @IlnazionalistaD @zona_bianca Sappiamo TUTTI che sparano cagate per fare audience, Brindisi è peggio di Barbara D’U… -