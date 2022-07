Zuppa di Porro 11 luglio 2022

(Di lunedì 11 luglio 2022)di. Gas russo, rischio stop totale. Oggi l’apertura azzeccata è quella di Rep. Se il Corriere pens di affidare i suoi reportage dall’Ucraina a Marta Serafini, rischia di fare la figuraccia di oggi. Provate a leggere la Strage di Ucraini oggi firmato dalla serafini sul Corsera e i reportage veri di tutti gli altri giornali. Lezione di giornalismo. Era un condo con soldati, ahinoi. Toc toc Serafini dove eri mentre i tuoi colleghi scrivevano? Incendi di Roma: tutti contro Gualtieri che oggi si fa intervistar dalla Meli. Ma francamente non riesco a capire come sia possibile che tutto st5o casino su Roma sia già tutta colpa del sindaco appena eletto. Boh, che pensate che chunque arrivi al campidoglio o chigi abbia la bacchetta magica? Solo il Qn parla governo pronto a ridurre l’Iva, che sarebbe cosa buona e giusta: ops tutto nasce da una ...

L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una Zanzara nella, condotta con ...'Ladiè nata sette anni fa. È un appuntamento che rinnovo tutte le mattine. Per me è una valvola di sfogo, un transfert psicanalitico, un'operazione catartica. Butto fuori tutta la mia ... Zuppa di Porro 10 luglio 2022 L'errore d'impostazione sul salario minimo, il sindacalista Landini che fa politica e il Pd che vuole cambiare legge elettorale per vincere.