Uomini e Donne, dove lavora Riccardo Guarnieri? Tutta la verità (Di lunedì 11 luglio 2022) Dalle poche informazioni che si hanno sulla vita privata di Riccardo Guarnieri, noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne dove ha fatto molto parlare di sé per via della tormentata storia con Ida Platano, sappiamo che il 45enne tarantino lavora come operaio in una grossa azienda metallurgica che purtroppo negli ultimi anni ha avuto moltissimi problemi finanziari. Complice la crisi causata dall'epidemia di Covid-19, Riccardo dal 2021 è stato messo nuovamente in cassa integrazione parziale dopo appena un anno di ritorno al lavoro. Attualmente dunque Riccardo Guarnieri si sta guardando intorno: probabilmente se riprenderà a lavorare a tempo pieno, non lo rivedremo in trasmissione a settembre.

