Ucraina: 60 italiani bloccati a Kiev in un rifugio antibomba (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 60 gli italiani bloccati in un rifugio antibomba dell'hotel RUS, nella capitale dell'Ucraina, Kiev. Tra loro giornalisti di Avvenire, Tv2000, Vita, Riformista, Dubbio, insieme all'eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino e Marco Bentivogli di Base Italia. Si trovavano tutti lì in occasione della prima giornata di incontri trasversali con i rappresentanti delle istituzioni ucraine. Sono lontani da ogni pericolo. "Non potendo fermare la guerra, proviamo a far avanzare la pace attraverso l'arma più potente del mondo: il dialogo tra i popoli" twitta ieri l'europarlamentare dem. Intanto il governo ucraino si prepara alla controffensiva sul fronte occidentale. In Ucraina guerra e pace convivono: oltre le armi si tenta di "far avanzare la pace"

