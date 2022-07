Raffaella Carrà, l’atteso giorno è finalmente arrivato: omaggio da brividi (Di lunedì 11 luglio 2022) Spunta finalmente il giorno del grandissimo omaggio a Raffaella Carrà. Andiamo quindi a vedere come sarà ricordata la cantante: tutti i dettagli. Ad un anno dalla sua scomparsa non si fermano gli omaggi a Raffaella Carrà, un’artista che ha senza ombra di dubbio segnato la musica italiana ed internazionale. Andiamo a vedere stavolta come è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Spuntaildel grandissimo. Andiamo quindi a vedere come sarà ricordata la cantante: tutti i dettagli. Ad un anno dalla sua scomparsa non si fermano gli omaggi a, un’artista che ha senza ombra di dubbio segnato la musica italiana ed internazionale. Andiamo a vedere stavolta come è L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - fraversion : un anno senza Raffaella Carrà. Eppure lei continua a fare immensamente rumore. ?? #RaffaellaCarrà - chetempochefa : Da oggi a Madrid c’è una piazza dedicata alla grande #RaffaellaCarrà: Plaza Raffaella Carrà. La piazza si trova ne… - VincenzoScardi5 : RT @__Jandoo: Perché Raffaella Carrà avrebbe potuto cantare Eleanor Rigby ma i Beatles non avrebbero potuto cantare Ballo Ballo #SpecialeTG… - AletuttoRC : Uno speciale meraviglioso dedicato a Raffaella, molto curato e professionale nella scelta dei video e delle foto e… -