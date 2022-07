Juventus, Gazzetta: “De Ligt ad un passo dal Bayern di Monaco” (Di lunedì 11 luglio 2022) Juventus, Gazzetta: Come si evince dalla Gazzetta Dello Sport in casa Juventus sta per andare in atto la prima cessione importante del mercato. In casa Juventus non ci sono solo le entrate in rosa, ma anche delle uscite e in questo caso è una cessione di lusso come quella di De Ligt al Bayern Monaco per cifre davvero monster, sia per la Juventus che per l’olandese. “Matthijs de Ligt al Bayern, “Brazzo” proverà anche stavolta ad accelerare. E prima di correre, il direttore sportivo dei campioni di Germania volerà, oggi a Torino da Monaco di Baviera (orario stimato d’arrivo ore 11 a Caselle). L’obiettivo è dribblare le resistenze bianconere e chiudere l’affare. Detto così pare semplice, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022): Come si evince dallaDello Sport in casasta per andare in atto la prima cessione importante del mercato. In casanon ci sono solo le entrate in rosa, ma anche delle uscite e in questo caso è una cessione di lusso come quella di Dealper cifre davvero monster, sia per lache per l’olandese. “Matthijs deal, “Brazzo” proverà anche stavolta ad accelerare. E prima di correre, il direttore sportivo dei campioni di Germania volerà, oggi a Torino dadi Baviera (orario stimato d’arrivo ore 11 a Caselle). L’obiettivo è dribblare le resistenze bianconere e chiudere l’affare. Detto così pare semplice, ...

GiovaAlbanese : Ecco #Zakaria alla Continassa: primo giorno della stagione per lui ?? #Juventus @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : In attesa di evoluzioni sul fronte #DeLigt, la #Juventus fa la prima vera mossa per #Koulibaly: incontro a cena con… - GiovaAlbanese : Il rilancio del #Bayern per #DeLigt è di 75 milioni più bonus, già scritto ieri su @Gazzetta_it. Possibile una cont… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 11 Luglio 2022 ?? Tuttosport - 'De Ligt sblocca Zaniolo' Corriere dello Sport -… - ZonaBianconeri : RT @damarchiori: Mentre se Zaniolo andava al Milan era “perfetto” #Zaniolo #Calciomercato #juventus @Gazzetta_it -