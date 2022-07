Governo | Berlusconi “Chiediamo una verifica di maggioranza”

(Di lunedì 11 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con la consapevolezza che invocando il voto subito avrebbero vinto Forza Italia e il centrodestra, un anno e mezzo fa lavorai invece per creare le condizioni che hanno consentito la nascita delguidato da Mario Draghi. Si trattò di un atto di serietà e responsabilità verso il nostro Paese: bisognava mettersi dalla parte degli italiani e affrontare le emergenze legate alla pandemia e alle sue conseguenze economiche e sociali”. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvioin una nota. “Forza Italia – aggiunge – ha dunque sempre agito nel solco di questo imperativo: superare – e bene – le emergenze, alle quali si sono aggiunte nel 2022 quella internazionale legata alla guerra in Ucraina e più di recente la siccità. Abbiamo accettato di formare unacon partiti antitetici e lontani dalla ...

Governo, Berlusconi: chiediamo a Draghi verifica di maggioranza ROMA (ITALPRESS) – "Con la consapevolezza che invocando il voto subito avrebbero vinto Forza Italia e il centrodestra, un anno e mezzo fa ...