È ufficiale | Totti e Ilary si separano

È ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. È saltato il comunicato congiunto che era stato annunciato. Entrambi hanno comunicato la loro decisione rilasciando due distinte dichiarazioni all'Ansa. "Il mio matrimonio è finito", ha fatto sapere Ilary Blasi attraverso la sua agente. Separazione "dolorosa", ha detto Totti, ma "non è evitabile".

Totti - Ilary, è finita: 'Separazione inevitabile. Ora chiediamo rispetto' "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni." Ilary Blasi conferma: 'Il mio matrimonio con Totti è finito' Ora è davvero ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, il comunicato è arrivato. Dopo vent'anni d'amore e tre figli, il matrimonio per una delle coppie più amate in Italia nel mondo dello spettacolo è terminato.