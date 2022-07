Calciomercato: Liverpool. Klopp 'Bellingham? Purtroppo non è in vendita' (Di lunedì 11 luglio 2022) Il tecnico dei reds non nasconde la sua stima per il 19enne inglese BANGKOK (THAILANDIA) - "Bellingham? L'unico problema è che non è sul mercato". Jurgen Klopp, a Bangkok alla vigilia dell'amichevole ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Il tecnico dei reds non nasconde la sua stima per il 19enne inglese BANGKOK (THAILANDIA) - "? L'unico problema è che non è sul mercato". Jurgen, a Bangkok alla vigilia dell'amichevole ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Liverpool. Klopp 'Bellingham? Purtroppo non è in vendita' - sportli26181512 : Klopp in Thailandia: 'Stesso delirio per il Manchester United?' VIDEO: Delirio per l'allenatore del Liverpool, Klop… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Neco #Williams si trasferisce a titolo definitivo dal #Liverpool al #Nottinghamforest Contratto trien… - sportli26181512 : Liverpool: UFFICIALE via un difensore: Il Liverpool ha ufficializzato la cessione del terzino destro Neco Williams… - ZonaBianconeri : RT @DavidNullo: Se vendiamo #DeLigt a meno di quanto il Liverpool ha comprato #vandjik 85 mil, ci confermiamo incapaci di vendere. #Juventu… -