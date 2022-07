Ascolti TV 10 luglio 2022 | Reazione a Catena con l' addio dei Dammi il La

(Di lunedì 11 luglio 2022) Grande domenica quella di ieri 10. I palinsesti Rai e Mediaset hanno ottenuto ottimi riscontri, soprattutto Rai 1, all'interno deglitv. In prima serata è stato dato ampio spazio alla partita degli Europeifemminili. Le emozioni non si sono risparmiate nemmeno nel Preserale conal centro di un colpo di scena. Marco Liorni si è ritrovato a dire '' aiil La!TV ieri 10, sbancano le nazionali su Rai 1 Spazio al calcio nel Prime Time di Rai 1 con la partita degli Europeidelle nazionali femminili. L'incontro, svoltosi al New York Stadium di Rotherham ha visto le italiane darsi battaglia con le francesi. La partita è terminata 5-1 ed ...

