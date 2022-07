WTA Contrexeville 2022: Sara Errani vince la finale con Dalma Galfi e risale ancora la china (Di domenica 10 luglio 2022) Sara Errani porta a casa il suo secondo torneo WTA 125 in carriera. Lo fa a Contrexeville, piccola città a nord-est della Francia, dove batte l’ungherese Dalma Galfi con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(4) dopo aver annullato non meno di tre match point nel corso del set decisivo. Si tratta anche del secondo urrà in un 2022 che la sta vedendo risalire la china. Per quanto riguarda il torneo, importante anche il tipo di cammino compiuto: sconfitte al primo turno la russa Oksana Selekhmeteva per 7-6(5) 6-3, la serba Olga Danilovic per 2-6 6-2 6-4, Camilla Rosatello per 6-2 6-3, la spagnola Cristina Bucsa per 6-3 6-2 prima dell’ultimo, vibrante atto. Wimbledon 2022: Novak Djokovic suona la settima, Nick Kyrgios rimontato e battuto nella ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)porta a casa il suo secondo torneo WTA 125 in carriera. Lo fa a, piccola città a nord-est della Francia, dove batte l’ungheresecon il punteggio di 6-4 1-6 7-6(4) dopo aver annullato non meno di tre match point nel corso del set decisivo. Si tratta anche del secondo urrà in unche la sta vedendo risalire la. Per quanto riguarda il torneo, importante anche il tipo di cammino compiuto: sconfitte al primo turno la russa Oksana Selekhmeteva per 7-6(5) 6-3, la serba Olga Danilovic per 2-6 6-2 6-4, Camilla Rosatello per 6-2 6-3, la spagnola Cristina Bucsa per 6-3 6-2 prima dell’ultimo, vibrante atto. Wimbledon: Novak Djokovic suona la settima, Nick Kyrgios rimontato e battuto nella ...

