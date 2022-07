Traffico Roma del 10-07-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare i pochi spostamenti sono maggiormente presenti in carreggiata esterna trapuntine Ardeatina sulla A12Civitavecchia in aumento la circolazione verso la capitale in particolare tra le uscite di Ladispoli e Torrimpietra non si escludono in questo tratto ulteriori rallentamenti piùanche sulla A24-teramo nel dettaglio alla barriera diEst in direzione del centro città stessa situazione alla barriera diSud sempre Viaggiando verso la capitale circolazione Sono all’entrata sulla Pontina tra via Montedoro e Castel di Decima dello stesso tratto a prudenza Inoltre per la presenza di un incidente e nella città dipiù precisamente ...