Traffico Roma del 10-07-2022 ore 11:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dalla redazione Nessuna particolare segnalazione al Traffico questa domenica sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo Roma ricordiamo una chiusura per un incendio avvenuto ieri su via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Filomusi Guelfi chiusa al transito anche via Fadda tra via Filomusi Guelfi e via Togliatti a fare chiusura la circonvallazione Appia 3 via Alfredo Baccarini via Marco Tabarrini incidente con rallentamenti su via Tuscolana nei pressi di via Fabio Rulliano mentre un albero pericolante da singolare con una riduzione di carreggiata su via Ardeatina all'altezza di via di spregamore dalle 11 di questa mattina sono possibili disagi nella zona di San Pietro per la recita dell'angelus e la benedizione Apostolica e ... Leggi su romadailynews

