Pubblicità

NoiNotizie : #Taranto: incidente, morto 17enne. In gravi condizioni un altro giovanissimo - Trmtv : Incidente mortale a Taranto, 17enne perde il controllo dello scooter e impatta contro un muretto - LuceverdeRadio : [AGG] ?#Autostrade #Incidente – A14 Bologna-Ancona ? Incidente risolto e traffico tornato regolare tra Bivio A14/D… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Ancona CODA di 2 km per incidente tra Allacciamento A14/ Diramaz. per Ravenn… - MyWayASPI : Ore 09:21 10/07/2022 ?????? #autostradaA14 BOLOGNA-TARANTO ?? Ancona CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A14/… -

Antenna Sud

Anche sulla A4 Brescia " Padova si registrano rallentamenti a causa di unche ha ...Code a tratti invece tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Diramazione Ravenna sulla A14 Bologna "...... in seguito alla decisione di fermare per tutto agosto l'impianto Afo2 di.:' E'evidente che ...in Francia il primo bando della nuova programmazione 2021 - 2027 In coma per unsul ... Cronaca | Taranto, incidente in scooter: 17enne perde la vita Incidente all’alba. Nei pressi del cimitero di Talsano, per cause da dettagliare, la moto con a bordo i due giovanissimi è finita fuori controllo. Morto un diciassettenne, in gravi condizioni l’amico.Un morto e un ferito. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto in piena notte nella frazione di San Donato, alla periferia di Taranto. A perdere la vita un ragazzo tarantino ...