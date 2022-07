Renato Sanches Milan | i rossoneri stringono | nuova offerta sul piatto

Pubblicità

angelomangiante : Lo slancio post rinnovo di Maldini-Massara è evidente sul mercato. Senza di loro, le operazioni Renato Sanches, De… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - qvantis : RT @FratelliRosson: Ennesimo aggiornamento questa volta da @lequipe per la vicenda Renato Sanches. Il #Milan offerta 15+ bonus , il Psg 10… - CalcioNews24 : Il #Milan fa una nuova offerta per #RenatoSanches ?? -

Il Milan ha presentato al Lille una nuova offerta per rilevare il cartellino di. Ultime sul mercato Il Milan prova a stringere per l'acquisto di. Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'offerta dei rossoneri è l'unica che al momento il Lille ha in ...De Ketelaere al Milan/ Calciomercato, niente amichevole e l'offerta dei rossoneri Intanto proseguono i discorsi per Charles De Ketelaere del Club Brugge edel Lille. Per il belga la ..."Renato Sanches è un giocatore fortissimo, spesso rotto purtroppo per lui. Ha fatto un Europeo clamoroso e poi ha avuto qualche difficoltà, a parte con il Lille dove ha fatto bene… Leggi ...Dalla Francia riportano come Milan ora sarebbe in testa alla corsa per Renato Sanches rispetto al PSG. Il quotidiano francese L’Equipe riporta come non siano vere le indiscrezioni provenienti da media ...