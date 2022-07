Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi fa una confessione su Soleil Sorge: ‘Quando l’ho vista arrivare mi si è bloccato tutto’ (Di domenica 10 luglio 2022) Uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stato Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina si è visto costretto ad alzare bandiera bianca ad un passo dalla finale, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di portare a termine la sua esperienza da naufrago. Tuttavia a trionfare è stato Nicolas Vaporidis, concorrente con il quale Edoardo sull’arcipelago di Cayo Cochinos ha instaurato un rapporto davvero speciale. Tra i due è nata una bellissima amicizia, destinata a durare nel tempo. Edoardo Tavassi fa una confessione su Soleil Sorge Edoardo Tavassi, rientrato da poco in Italia dall’honduras, si è raccontato attraverso una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 luglio 2022) Uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell’deiè stato. Il fratello di Guendalina si è visto costretto ad alzare bandiera bianca ad un passo dalla finale, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di portare a termine la sua esperienza da naufrago. Tuttavia a trionfare è stato Nicolas Vaporidis, concorrente con il qualesull’arcipelago di Cayo Cochinos ha instaurato un rapporto davvero speciale. Tra i due è nata una bellissima amicizia, destinata a durare nel tempo.fa unasu, rientrato da poco in Italia dalnduras, si è raccontato attraverso una ...

Pubblicità

paccio69 : RT @SCRIGNOMAGICO: #burioni #pregliasco #bassetti Ma perché non fanno 'L'isola dei virologi'? Un reality in cui le menti...più illustri e… - Scontrosadrya : RT @SCRIGNOMAGICO: #burioni #pregliasco #bassetti Ma perché non fanno 'L'isola dei virologi'? Un reality in cui le menti...più illustri e… - Frankyno7 : RT @SCRIGNOMAGICO: #burioni #pregliasco #bassetti Ma perché non fanno 'L'isola dei virologi'? Un reality in cui le menti...più illustri e… - livic751 : RT @SCRIGNOMAGICO: #burioni #pregliasco #bassetti Ma perché non fanno 'L'isola dei virologi'? Un reality in cui le menti...più illustri e… - Napalm51 : RT @SCRIGNOMAGICO: #burioni #pregliasco #bassetti Ma perché non fanno 'L'isola dei virologi'? Un reality in cui le menti...più illustri e… -