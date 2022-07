F1, Ferrari: l’affidabilità continua a preoccupare. Ennesimo motore in fiamme. E anche il pedale dell’acceleratore di Leclerc.. (Di domenica 10 luglio 2022) Stavolta non ci sono dubbi: è stata la vittoria della Ferrari e la vittoria di Charles Leclerc. Se a Silverstone, la gestione della corsa aveva lasciato a desiderare, a Spielberg, sede dell’undicesimo round, c’è poco da dire sulla prestazione. Il pacchetto F1-75-Leclerc ha funzionato alla grande. Molto intelligente il monegasco nella gestione delle gomme, senza lasciarsi sfuggire l’olandese Max Verstappen e andandosi a prendere il primato con una staccata da paura all’interno di curva-4. Un sorpasso da campione che ha cambiato l’inerzia della corsa, tutta in favore della Rossa. Tuttavia, ci sono degli aspetti negativi importanti nel trionfo Ferrarista ovvero il ritiro dello spagnolo Carlos Sainz, in lizza per il secondo posto, e la criticità al pedale dell’acceleratore di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Stavolta non ci sono dubbi: è stata la vittoria dellae la vittoria di Charles. Se a Silverstone, la gestione della corsa aveva lasciato a desiderare, a Spielberg, sede dell’undicesimo round, c’è poco da dire sulla prestazione. Il pacchetto F1-75-ha funzionato alla grande. Molto intelligente il monegasco nella gestione delle gomme, senza lasciarsi sfuggire l’olandese Max Verstappen e andandosi a prendere il primato con una staccata da paura all’interno di curva-4. Un sorpasso da campione che ha cambiato l’inerzia della corsa, tutta in favore della Rossa. Tuttavia, ci sono degli aspetti negativi importanti nel trionfosta ovvero il ritiro dello spagnolo Carlos Sainz, in lizza per il secondo posto, e la criticità aldi ...

