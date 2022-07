Adani: «Juventus favorita per lo scudetto, nessun dubbio» (Di domenica 10 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’opinionista Lele Adani al Tg Sport in onda su Rai 2 ha svelato la sua favorita nella griglia di partenza per lo scudetto. LOTTA scudetto – «E’ evidente che la Juventus parta al primo posto, non ci sono dubbi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’opinionista Leleal Tg Sport in onda su Rai 2 ha svelato la suanella griglia di partenza per lo. LOTTA– «E’ evidente che laparta al primo posto, non ci sono dubbi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

