Roma | cinghiali a passeggio | in 12 sulle strisce pedonali… diretti in ospedale Video

Roma, 9 lug – Attraversare sulle strisce pedonali, per poi dirigersi serenamente verso il cortile dell'ospedale, come pedoni rispettosi del codice della strada e della sicurezza urbana. E' l'incredibile scena ripresa a Roma, un Video girato da un residente dalla finestra di casa. "Carino, una famigliola di cinghiali che va in ospedale, guarda quanti sono", commenta ironicamente chi riprende la scena. Roma, 12 cinghiali attraversano la strada sulle strisce pedonali… per andare in ospedale https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2022/07/cinghiali-Roma.mp4 Dalla Raggi a Gualtieri, nella Capitale la ...

