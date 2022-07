Pontina | terribile incidente nella notte | gravi neonato e una bimba di 7 anni

(Di sabato 9 luglio 2022) Tremendosulla. E’ successo giovedì 7 luglio, intorno alle 23:00, al chilometro 50 e 600 in direzione Roma, all’altezza di Campoverde, ad Aprilia. L’Da una prima ricostruzione, ancora da accertare, pare che una donna alla guida di una Ford Focus, che viaggiava in direzione Roma, abbia perso il controllo della sua auto per motivi ancora da chiarire. L’auto ha iniziato a sbandare e, all’improvviso, si è ribaltata, probabilmente perché la donna alla guida stava tentando di riprendere il controllo della vettura. In quel momento sopraggiungeva una Renault, condotta da una donna, che non è riuscita ad evitare l’impatto con la Ford. Lo scontro è fortissimo. A bordo della Ford c’era undi appena due mesi, mentreRenault ...

