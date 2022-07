Mbappé è arrivato a Scandicci (Di sabato 9 luglio 2022) Zhu Ting a Scandicci. In molti si staranno chiedendo chi sia Zhu e cosa rappresenti Scandicci. Presto spiegato: Zhu è una delle giocatrici di volley più forti del mondo, Scandicci è una squadra ambiziosa del nostro campionato di A1. Non basta? Zhu è come dire Mbappé nel calcio. E nel pallone nazionale Scandicci sarebbe un’Atalanta un po’ più ricca. Vero anche che la 27enne cinese non è nel momento più brillante della sua carriera a causa di un problema al polso destro che ne ha condizionato il rendimento più recente. Ma è fuori di dubbio che il suo stipendio possa essere tranquillamente paragonato, con le debite proporzioni, a quello del Donatello che fa impazzire i tifosi del Paris Saint-Germain. Zhu, infatti, percepirà circa 1,2 milioni di euro per la prossima stagione. Con quella cifra, per capirci, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) Zhu Ting a. In molti si staranno chiedendo chi sia Zhu e cosa rappresenti. Presto spiegato: Zhu è una delle giocatrici di volley più forti del mondo,è una squadra ambiziosa del nostro campionato di A1. Non basta? Zhu è come direnel calcio. E nel pallone nazionalesarebbe un’Atalanta un po’ più ricca. Vero anche che la 27enne cinese non è nel momento più brillante della sua carriera a causa di un problema al polso destro che ne ha condizionato il rendimento più recente. Ma è fuori di dubbio che il suo stipendio possa essere tranquillamente paragonato, con le debite proporzioni, a quello del Donatello che fa impazzire i tifosi del Paris Saint-Germain. Zhu, infatti, percepirà circa 1,2 milioni di euro per la prossima stagione. Con quella cifra, per capirci, ...

