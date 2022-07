Lutto ad Avanti un altro | è morto uno dei personaggi più amati

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) È morto uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L'uomo ricopriva il ruolo dal 2019. Dopo aver preso parte al programma come concorrente, era stato richiamato dalla produzione per entrare a far parte del cast del minimondo. Nato nel 1977, Emanuele Vaccarini avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 18 luglio, non era sposato e non aveva figli, ma proprio grazie al programma di Canale 5 aveva conosciuto la fidanzata Federica, presente per qualche puntata. Oltre a far parte del programma, negli ultimi anni aveva anche fatto la comparsa, nel ruolo di Gladiatore, in alcuni film storici.