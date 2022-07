Haas da combattimento | Mick Schumacher e Kevin Magnussen sperano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Non c’è soltanto la sorpresa Alpine in queste Qualifiche del Gran Premio d’Austria. È unadaquella vista in pista conche si sono ben disimpegnati al Red Bull Ring cogliendo, entrambi, la Q3. Le due vetture statunitensi gravitano al centro della Top 10 e guardano, con estrema attenzione, alle macchine davanti a loro. Preservare queste importanti posizioni alla fine della Sprint Race è il vero, grande, obiettivo della quattro ruote biancorossa., il commento di(Credit foto – pagina FacebookF1 Team)“Devo dire che è stato un buon venerdì, avevo buone sensazioni ...