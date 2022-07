(Di sabato 9 luglio 2022) La triste cadenza dei, lo squadernare di cifre, di comparazioni e di statistiche rischiano di renderci in qualche modo insensibili e assuefatti a un fenomeno che espresso in numeri trasforma l’ennesima tragedia in un punto su di un arido diagramma. Sulle ordinate (y) il numero di donne violentate o uccise e sulle ascisse il Tempo (x), è evidente a questo punto il rischio dell’indifferenza e soprattutto un senso di impotenza di fronte a un fenomeno in crescita, che va di pari passo con la vittimizzazione secondaria delle donne nelle aule di giustizia, anche perché da più parti sievidenziati casi di scarsa specializzazione nell’apparato di giustizia su un tema così scottante. Di fronte alla non sufficiente specializzazione dei giudici, ma anche dell’avvocatura, delle forze di polizia giudiziaria, dei servizi sociali e di tutti gli ...

Pubblicità

ilfattoblog : Femminicidi, spesso i tecnici non sono abbastanza specializzati. Fabio Roia conferma -

Il Fatto Quotidiano

...in branco,ubriachi, non fanno che alimentare questo pro blema. Per questo lo scorso ... Ie la violenza transfobica sono ancora ben presenti nel nostro Paese e nel nostro ......in branco,ubriachi, non fanno che alimentare questo pro blema. Per questo lo scorso ... Ie la violenza transfobica sono ancora ben presenti nel nostro Paese e nel nostro ... Femminicidi, spesso i tecnici non sono abbastanza specializzati. Fabio Roia conferma Dall’8 luglio al 6 agosto a Gibellina (TP) il teatro civile incontra la lirica e la tragedia. Sul palco Alessandro Haber, Anna Bonaiuto, ma anche Mozart ...La27Ora ha incontrato una donna che, dopo le violenze domestiche subite, ha messo in salvo sé stessa e la sua bambina, prima che fosse troppo tardi, «prima che qualcuno mi trovasse morta in casa» ...