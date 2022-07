Un allievo di Amici 21 si prende una pausa dai social e svela i motivi (Di venerdì 8 luglio 2022) Amici 21: un allievo si prende una pausa La scuola di Amici 21 ha chiuso i battenti da due mesi, eppure non si spengono (per fortuna) i riflettori sui concorrenti. Chi è in giro per l’Italia con i vari tour musicali o spettacoli di danza, chi in promozione con gli album. Insomma ognuno di loro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 luglio 2022)21: unsiunaLa scuola di21 ha chiuso i battenti da due mesi, eppure non si spengono (per fortuna) i riflettori sui concorrenti. Chi è in giro per l’Italia con i vari tour musicali o spettacoli di danza, chi in promozione con gli album. Insomma ognuno di loro L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IsaeChia : #Amici21, allievo del serale decide di allontanarsi dai social: “Ho bisogno di guardarmi dentro” - _xjbproudofyou : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - tpavnpscassocaz : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - mifatebene : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - _ONLYTH3BRAV3_ : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… -