Trigun Stampede | ecco il trailer ufficiale dell’anime reboot in arrivo nel 2023

(Di venerdì 8 luglio 2022) Vash the, il pistolero più ricercato della galassia, farà il suo grande ritorno il prossimo anno con una nuovissima serie anime in grafica 3D. La serie, prodotta da Toho e animata dallo Studio Orange (Beastars, Godzilla Singular Point), si intitolerà “” e sarà un nuovo adattamento del noto manga space western “” di Yasuhiro Nightow ed uncult omonimo in 26 episodi del 1998. Pur non essendoci ancora una data precisa, sappiamo che questa nuova serie uscirà nel corso del. In Italia, così come in oltre 200 Paesi al di fuori del Giappone, l’anime sarà disponibile in simulcast sulla piattaforma americana Crunchyroll. Questa nuova versione in 3DCG dell’opera di Nightow sarà diretta da Kenji Muto mentre Kouji Tajima curerà ...

Kenji Muto, regista dell'attesa serie Trigun: Stampede, reboot del cult degli anni '90, ha illustrato importanti cambiamenti rispetto all'originale.