Torino, primi contatti per Orsolini: i dettagli

primi contatti tra il Torino e il Bologna per Orsolini: i granata mettono sul piatto la prima offerta Il Torino ha posto le basi per portare Orsolini in granata. Ci sono stati i primi contatti con il Bologna e i granata avrebbero già messo sul piatto la prima offerta. Vagnati ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. E' questo quello che riporta Gianluca Di Marzio.

