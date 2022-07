Ragazzo annegato nel lago di Bolsena | si tuffa con gli amici e non riemerge - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Floritmassimil1 : Vedendo gli ultimi due casi,il ragazzo'scomparso'e quello'annegato' GLI INQUIRENTI,i @carabinieri @poliziadistato d… - cronaca_di_ieri : 03/07/22 CAPRI (NA) — Potrebbe essere stato colto da un malore, e così sarebbe annegato. Vittima un 19enne di Tar… - roccogarramone2 : RT @TgrRaiPuglia: Ragazzo di 19 anni di Taranto morto annegato a Capri - TGR Puglia - gianppaolo : RT @11Giuliano: Altro Malore: Capri,tragedia in mare, muore un ragazzo di 20 anni. Un 20enne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Altro Malore: Capri,tragedia in mare, muore un ragazzo di 20 anni. Un 20enne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno… -

È morto così ilrecuperato dai sommozzatori nel lago di Bolsena , in provincia di Viterbo. ... Nei giorni scorsi, invece, un bambino di due anni e mezzo èsul litorale romano, a Santa ...Nella pellicola del 1972 diretta da Francis Ford Coppola, recitava nel ruolo di unviolento ... Kazuki Takahashi, morto inventore Yu - Gi - Oh/ Trovatoin mare: aveva 60 anni A darne ...Un ragazzo è morto nel Lago di Bolsena mentre era in gita in barca con gli amici. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Salvi altri due che erano ...Salvi i due ragazzi che erano insieme a lui. Il tuffo fatale è avvenuto nella zona di Capodimonte, nel Viterbese ...