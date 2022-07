Lutto per la moda, morta la modella cecchina: combatteva per l’Ucraina (Di venerdì 8 luglio 2022) Profondo Lutto nel mondo della moda. La scomparsa di Thalita Do Valle, la “modella cecchina”, toccato tutti. Aveva 39 anni. La guerra tra Ucraina e Russia ha toccato tutto il mondo. Sono state tante le scene che hanno toccato. I bombardamenti continuano ad andare avanti e le vittime stanno sempre più aumentando. Una vittima recente ha toccato anche il mondo della moda. Un Lutto profondissimo quello causato dalla tragica morte della modella Thalita do Valle. Adobe StockLa 39enne Tharita do Valle aveva deciso di combattere a fianco dell’esercito ucraino insieme a suo fratello. Lo stesso che poi ha dato la tragica notizia. Inoltre, lei aveva già combattuto In Iraq contro l’Isis. Questa volta, però, le cose hanno avuto un epilogo tragico. Al momento del ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 luglio 2022) Profondonel mondo della. La scomparsa di Thalita Do Valle, la “”, toccato tutti. Aveva 39 anni. La guerra tra Ucraina e Russia ha toccato tutto il mondo. Sono state tante le scene che hanno toccato. I bombardamenti continuano ad andare avanti e le vittime stanno sempre più aumentando. Una vittima recente ha toccato anche il mondo della. Unprofondissimo quello causato dalla tragica morte dellaThalita do Valle. Adobe StockLa 39enne Tharita do Valle aveva deciso di combattere a fianco dell’esercito ucraino insieme a suo fratello. Lo stesso che poi ha dato la tragica notizia. Inoltre, lei aveva già combattuto In Iraq contro l’Isis. Questa volta, però, le cose hanno avuto un epilogo tragico. Al momento del ...

