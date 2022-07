LIVE World Games 2022 in DIRETTA: sprint d’oro per Duccio Marsili! Argento Varani, in campo l’Italia dell’inline hockey (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 17:38 INLINE hockey – Prime schermaglie tra Italia e Svizzera. La porta italiana è difesa da Michele Frigo, quella elvetica da Silvan Brunner. 17:32 BOWLING – Sarà Darren Alexander il prossimo avversario di Salvatore Polizzotto agli ottavi di finale. Il canadese supera per 2-0 il cinese Hongbo raggiungendo l’azzurro. L’incontro si terrà domenica 10 luglio alle 16.00 italiane. 17:28 INLINE hockey – Pochi minuti e sarà tempo di Italia-Svizzera. Gli azzurri guidati da Luca Rigoni andranno in cerca di punti preziosi contro gli elvetici di Michael Remo Friedli. 17:24 KARATE – Sono in corso i gironi preliminari del kata. Nell’antica arte del combattimento contro avversari immaginari saranno impegnati gli azzurri Mattia Busato e ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 17:38 INLINE– Prime schermaglie tra Italia e Svizzera. La porta italiana è difesa da Michele Frigo, quella elvetica da Silvan Brunner. 17:32 BOWLING – Sarà Darren Alexander il prossimo avversario di Salvatore Polizzotto agli ottavi di finale. Il canadese supera per 2-0 il cinese Hongbo raggiungendo l’azzurro. L’incontro si terrà domenica 10 luglio alle 16.00 italiane. 17:28 INLINE– Pochi minuti e sarà tempo di Italia-Svizzera. Gli azzurri guidati da Luca Rigoni andranno in cerca di punti preziosi contro gli elvetici di Michael Remo Friedli. 17:24 KARATE – Sono in corso i gironi preliminari del kata. Nell’antica arte del combattimento contro avversari immaginari saranno impegnati gli azzurri Mattia Busato e ...

