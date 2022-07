Il gruppo tedesco del gas Uniper (salvato dal governo) ai clienti: “Preparatevi a super aumenti nelle bollette” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il gruppo tedesco Uniper ha chiesto ufficialmente al governo di intervenire con un piano di salvataggio dopo che il taglio dei flussi di gas deciso dalla Russia (più che dimezzati) ha affossato la situazione finanziaria del gruppo. Berlino si prepara ad un intervento da 9 miliardi di euro, tra le misure anche l’ingresso nell’azionariato, la possibilità di aumentare le tariffe delle forniture di gas a famiglie e imprese in deroga agli accordi contrattuali. Un’opzione che verrebbe estesa a tutti i fornitori ma per ora ancora in “stand by”. Uniper ha quindi avvertito che i consumatori tedeschi devono prepararsi ad un” “enorme ondata” di aumento dei prezzi dell’energia che inizierà a colpire le bollette il prossimo anno. La maggior parte dei consumatori ha infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha chiesto ufficialmente aldi intervenire con un piano di salvataggio dopo che il taglio dei flussi di gas deciso dalla Russia (più che dimezzati) ha affossato la situazione finanziaria del. Berlino si prepara ad un intervento da 9 miliardi di euro, tra le misure anche l’ingresso nell’azionariato, la possibilità di aumentare le tariffe delle forniture di gas a famiglie e imprese in deroga agli accordi contrattuali. Un’opzione che verrebbe estesa a tutti i fornitori ma per ora ancora in “stand by”.ha quindi avvertito che i consumatori tedeschi devono prepararsi ad un” “enorme ondata” di aumento dei prezzi dell’energia che inizierà a colpire leil prossimo anno. La maggior parte dei consumatori ha infatti ...

