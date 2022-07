Giappone, attentato a Shinzo Abe: “Nessun segno di vita”. In manette un militare (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex premier Giapponese Shinzo Abe è in “gravi condizioni” dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara. Abe, 67 anni, stava tenendo un discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico, quando si è sentito il rumore di colpi d’arma da fuoco e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex premierseAbe è in “gravi condizioni” dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara. Abe, 67 anni, stava tenendo un discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico, quando si è sentito il rumore di colpi d’arma da fuoco e L'articolo proviene da Inews24.it.

ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - Radio1Rai : ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che no… - Ve10Ve_Ghost : RT @dariodangelo91: Il #Giappone, ma non solo, è sotto shock per l'attentato ai danni di #ShinzoAbe, ex primo ministro nipponico, raggiunto… - telodogratis : Giappone, attentato contro l’ex premier Shinzo Abe, è in condizioni critiche (VIDEO) -