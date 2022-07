F1, GP Austria 2022. Hamilton: “Deluso da me stesso, spero di recuperare” (Di venerdì 8 luglio 2022) La Mercedes si era mostrata molto performante sulla pista di Spielberg, ma qualcosa non ha funzionato nelle qualifiche della Sprint Race del GP d’Austria. Russell è finito fuori pista, Lewis Hamilton è andato a sbattere contro le protezioni. Proprio il pluricampione britannico non si perdona l’errore commesso: “Sono molto Deluso da me stesso e mi dispiace molto per la squadra. Tutti hanno lavorato così duramente per mettere a punto la macchina e non mi piace averla danneggiata in questa maniera“. “Potevamo puntare ai primi tre posti della griglia e quindi questo risultato è difficile da accettare – ha spiegato Hamilton ai microfoni di Sky Sports –. spero comunque di sfruttare la vettura al meglio per recuperare posizioni e ottenere un buon risultato finale per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) La Mercedes si era mostrata molto performante sulla pista di Spielberg, ma qualcosa non ha funzionato nelle qualifiche della Sprint Race del GP d’. Russell è finito fuori pista, Lewisè andato a sbattere contro le protezioni. Proprio il pluricampione britannico non si perdona l’errore commesso: “Sono moltoda mee mi dispiace molto per la squadra. Tutti hanno lavorato così duramente per mettere a punto la macchina e non mi piace averla danneggiata in questa maniera“. “Potevamo puntare ai primi tre posti della griglia e quindi questo risultato è difficile da accettare – ha spiegatoai microfoni di Sky Sports –.comunque di sfruttare la vettura al meglio perposizioni e ottenere un buon risultato finale per la ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - egidio_gialdini : Spielberg, venerdì 8 luglio 2022 La cronaca delle qualifiche per la griglia di partenza per il GP F1 di Spielberg i… - egidio_gialdini : Formula 1 Fan qualifiche AUSTRIA Pole di Max ma la FERRARI c'è! Giallo PEREZ e MERCEDES a Muro. I commenti in chat… -