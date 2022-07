Covid, boom di contagi. Spunta lo spettro di un nuovo lockdown. Cosa dicono Lopalco, Vaia e Pregliasco (Di venerdì 8 luglio 2022) E' di nuovo boom di contagi da Covid in Italia , con Rt e incidenza che continuano a crescere così come i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive del Paese. Mentre la mappa Ecdc tinge di rosso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) E' dididain Italia , con Rt e incidenza che continuano a crescere così come i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive del Paese. Mentre la mappa Ecdc tinge di rosso ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - Agenzia_Ansa : Ancora in aumento l'indice di trasmissibilità e l'incidenza dei casi Covid: l'Rt medio è pari a 1,40, l'incidenza s… - piero_aurelio : RT @gallina_di: Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. @MinisteroSalute @robersperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi Vergo… - dina_poli : RT @GioScapoccio: Vergogna Il Ministero della Salute fa usare tamponi tarati non per il Covid ma per virus influenzali e parainfluenzali.… - ClaudioMori7 : RT @LaStampa: Covid, la variante Omicron non si ferma: boom di contagi e balzo dell’indice Rt (da 1,3 a 1,4). La situazione regione per reg… -