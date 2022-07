Compiti a casa nel tempo pieno, nel tempo prolungato e nelle vacanze: progettare per tempo l’Anno Scolastico in un modello di “Informativa” (Di venerdì 8 luglio 2022) Molti studenti concordano sul fatto che i Compiti durante le vacanze siano davvero una forma di punizione crudele e insolita. E ne parliamo adesso, in stagione estiva, per avviare un’analisi, seria e impegnativa, per fronteggiare, ad inizio d’anno, il problema che, ormai da decenni, caratterizza il dibattito non solo Scolastico ma anche, talvolta, istituzionale relativamente alla questione “Compiti” a casa e durante le vacanze. I Compiti a casa sono caduti in disgrazia nel corso dei decenni. Oggigiorno con le recenti tendenze di sovraccarico di informazioni, programmi di attività pieni e obesità infantile, non sorprende che gli insegnanti (non solo, quindi, i genitori e gli stessi alunni) stiano riconsiderando la loro posizione sui ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Molti studenti concordano sul fatto che idurante lesiano davvero una forma di punizione crudele e insolita. E ne parliamo adesso, in stagione estiva, per avviare un’analisi, seria e impegnativa, per fronteggiare, ad inizio d’anno, il problema che, ormai da decenni, caratterizza il dibattito non soloma anche, talvolta, istituzionale relativamente alla questione “” ae durante le. Isono caduti in disgrazia nel corso dei decenni. Oggigiorno con le recenti tendenze di sovraccarico di informazioni, programmi di attività pieni e obesità infantile, non sorprende che gli insegnanti (non solo, quindi, i genitori e gli stessi alunni) stiano riconsiderando la loro posizione sui ...

